Ako vnímam gayov?

Niekto ich nenávidí, ďalší si z nich robí srandu, iný sa bude za nich biť. A ja? Je mi to jedno.

Je to dlhodobo silne diskutovaná téma. Existuje niekoľko táborov s rôznymi názormi. Nemám moc rád, keď spoločnosť niečo rieši až príliš horlivo a práve gayovia a lesbičky sú jednou z týchto tém.

Prečo by som mal riešiť a vyjadrovať svoj postoj k týmto ľuďom? V podstate mi je jedno všetko to, čo priamo neovplyvňuje môj život, či už pozitívne alebo negatívne. Je mi to jedno neznamená u mňa ľahostajnosť, nezáujem ba dokonca nenávisť. Znamená to, že pokiaľ sa chlapovi páčia chlapi, tak to predsa nebudem riešiť. Nebudem sa nad tým pohoršovať, fujkať, uťahovať si z toho. My všetci hetero chlapi by sme túto skutočnosť mali brať pragmaticky - čím viac gayov, tým menšia konkurencia chlapov pri balení dievčat.

A ruku pekne na srdce chlapi. Kto z nás si niekedy nepustil lesbické porno a neslintal pri tom? Chápem, že pohľad na dve ženy (niekedy boli aj viaceré) je pre nás príjemnejší ako sa pozerať na dvoch chlapov, ale v princípe ide o to isté - bytosti rovnakého pohlavia v úzkom prepojení.

Samozrejme nie všetko sa mi páči, nemám rád extrémy v čomkoľvek. Tak ako mi vadí človek, ktorý na gayov nadáva, tak mi aj vadia gayovia, ktorí sa stále oháňajú svojou orientáciou. Mnoho ľudí, konzervatívni a tí zo staršej generácie nikdy nenájdu pre nich pochopenie. Rozumiem tomu, boli vychovávaní v inom, menšom svete. Veľkú časť spoločnosti irituje práve fakt, že sa o tejto téme veľa hovorí, dráždia ich pochody, prezentovanie názorov. Na jednej strane dôležitá vec, aby si na to spoločnosť zvykla, ale človek má prirodzený odpor k tomu, čo mu je istým spôsobom nútené.

Poznám niekoľko gayov. Jeden ma učil angličtinu na škole, ďalší bol súčasť partie. A boli fajn, žiadny extrémisti. Netajili sa tým, vedeli si zo seba uťahovať a nemuseli ste si dávať pri nich pozor na jazyk, že by ste ich mohli niečím uraziť. Brali to v pohode a ja som ich bral tak tiež. Stretol som aj takého, ktorý o tom neustále hovoril. Rozprával o svojich milencoch, mal na mňa sexuálne narážky, očumoval. Vtedy som pociťoval úzkosť a pochopil som ženy, že im je naozaj nepríjemné keď im okato civíme na zadok a premeriavame si ich. Tento chlapík veľmi rád škatuľkoval ľudí a vyslovene nemal rád, ako hovoril, heteráčov. Takéhoto človeka jednoducho nemôžete akceptovať. A nie pre jeho orientáciu, ale pre jeho správanie a názory. Rád hovorím, že byť gayom je v pohode, zlé je sa správať ako b*zerant (tak sa môže správať aj ten, kto je na ženy).

A čo svadby gayov? Bez problému. Ak je takéto spečatenie ich vzťahu pre nich dôležité, dovoľme im to. Partneri, ktorí sa rozhodnú pre spoločný život majú právo, aby boli posudzovaní spoločne aj po ekonomickej a právnej stránke (hypotéky, nebodaj vdovské, atď.). A adopcia detí? To je naozaj citlivé. Proces adopcie je zložitý aj pre pár v ktorom je žena a muž. Na jednej strane naša slovenská spoločnosť na adopcie detí párom rovnakého pohlavia zrejme ešte nie je pripravená, dieťa dvoch otcov by to malo naozaj veľmi ťažké a nechápalo prečo. Avšak verím, že aj dvaja muži by dokázali dieťaťu dať lásku a vychovať z neho plnohodnotného človeka, ktorý bude pre spoločnosť prínosom. Nie som zásadne proti, ale ani jednoznačne za.

Ži a nechaj žiť. Nemusíš ich podporovať, nemusia sa ti páčiť pochody, ich svadby. Ber každého človeka ako jednotlivca. Rieš to, ako sa správa, aké má názory, či je zlý alebo dobrý. Nie to, s kým chodí na rande.