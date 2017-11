Youtuber ako novodobé zamestnanie

Youtube je platforma na ktorej, keď si šikovný, vytrvalý a máš dobrý nápad, vie ťa uživiť.

Dám ti pár rád, ako s Youtubom začať.

1. Google účet

Prvú vec ktorú budeš potrebovať je Google účet. Ten je priamo prepojený s Youtubom.

Svoj účet si môžeš založiť(ak ho ešte nemáš) kliknutím na odkaz TU

Vyplníš pár údajov o sebe a po pár kliknutiach máš svoje konto. Pod týmto kontom, sa prihlásiš na Youtube a už môžeš uploadovať svoje vymakané videá.

2. Technika

Na to aby si mohol niečo nahrať, musíš niečo vytvoriť a na to budeš potrebovať techniku.

Tu je dobré odrážať sa od rozpočtu.

Kompakt 300€-800€

Cenovo najdostupnejšia varianta. Ak má výklopný displej je to len plus

zdroj

Zrkadlovka 600€-3500€

Zlatá stredná cesta. Za pomerne málo peňazí dostaneš slušný výstup. Tu sa oplatí investovať do kvalitnejšieho (svetelnejšieho) objektívu. Kľudne aj z bazáru.

zdroj

Kamera 3500€ a viac

Tu si daj pozor! Kamery, ktoré nemajú vymeniteľný objektív neberiem do úvahy, lebo iba ťažko s ňou dosiahnete také dobré výsledky, ako so zrkadlovkou ktorá vymeniteľný objektív má. Ceny sú však také vysoké, že ten kto si takúto kameru kupuje, presne vie do čoho ide.

zdroj

-Kamera pre profesionálov-

Tu sa to však nekonči.

Statív

Zo začiatku ti stačí statív za 30€, ak máš viac pokojne investuj. Je to vec, ktorá si toho prežije dosť.

Zvuk

Dobrý zvuk, je neoddeliteľná súčasť videa na ktorú sa často zabúda.

Najlacnejšie riešenie, je vziať smartfón, do ktorého pripojíš klopný mikrofón (50€). Získaš kvalitný zvuk za rozumnú cenu.

Svetlo

Posledná a najdôležitejšia vec pri videu je svetlo.

Najviac používané sú softboxy, ktoré objednáš aj z Číny za pár €.

Zdroj

-Aj takýto efekt sa dá vytvoriť s použitím jedného softboxu-

3. Kontent

Nikomu sa nechce pozerať na ten istý obsah dokola. Skús spraviť obsah, ktorý tu ešte nebol. Daj divákovi informácie, ktoré mu budú užitočné. Motivujte ho, aby si ťa vyhľadal aj nabudúce. A prosím, nežobri o "lajky".

Prajem veľa svetla a kopec dobrých nápadov.