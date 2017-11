Som žena a chodila som s gayom

Myslíš si, že máš smolu na chlapov? To si ešte nepočula o mojich bývalých. Tu je prvý z nich.

Písal sa rok 2010 a ja som mala tesne pred 15tkou. Doma prísnych rodičov, v hlave rebéliu a ideály. Puberta so mnou kvalitne vyvádzala a pomaly som prichádzala do veku, keď som chcela vyskúšať vzťah. Tak mi prišiel do cesty môj prvý bývalý.

Chodila som na osemročné gymnázium spojené s ďalším, štvorročným, takže každý nový školský rok nebola o nové tváre núdza. To bolo aj obdobie, keď sme sa spoznali. Doteraz sa pamätám, ako som ho prvýkrát uvidela. Vysoký, modrooký, s vlasmi po plecia, chutnou ofinkou a chudučkými nohami, bol presne môj typ. A tak som sa rozhodla s ním skamarátiť. Podarilo sa. Po čase sme spolu dokonca začali chodiť. O sedem mesiacov na to mi povedal, že je na chlapov.

To, že bol gay, bolo každému na prvý pohľad jasné. Každému okrem mňa, samozrejme. V spoločnosti sme sa nedržali za ruky. Pokiaľ sme neboli opití. Nebozkávali sme sa. Pokiaľ sme neboli opití, samozrejme. Keďže nám tak všetko išlo lepšie, pili sme veľa. Ja som bola v tom čase ultra veľký introvert, takže som pila, aby mi to dodalo odvahu. On asi tiež.

Napriek tomuto všetkému, som celý náš vzťah tvrdohlavo odmietala kamarátky, ktoré mi viac či menej otvorene tvrdili, že je určite na chlapov. „Iba na všetko ideme pomaly,“ hovorila som si v hlave. Uhm, presne tak.

Takto sme to spolu tiahli asi pol roka. Nakoniec sa so mnou rozišiel on. Dôvod? Náš vzťah bol vraj príliš bez citov. Asi vám ani nemusím písať o tom, ako som sa s ním snažila... zbližovať. Neúspešne. Keď som sa z nášho rozchodu spamätala, oznámil mi, že randí s chlapom. A s chlapmi randí dodnes.

Ešte stále občas premýšľam nad tým, či bol naozaj stále „iný“, alebo len ja som bola taká zlá priateľka, že sa po našom vzťahu radšej rozhodol zmeniť orientáciu. Avšak ako sa hovorí, čas vylieči každú ranu. Dodnes sme dobrí kamaráti a na tú frašku, ktorú sme nazývali vzťahom, spomíname s pobavením. S takým, akým čítam výtvory presného opaku môjho teplého ex.