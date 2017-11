Panic a kunda

Alebo moja strastiplná cesta za sexom.

Pred mojím blokom ma o 6 večer čakal kamarát s dvoma schopnými devami. Jedna mala byť moja, a tá druhá zase jeho. Zazvonil na zvonček.

„Dobrý deň teta, je Jarko doma?“

„Áno, ale teraz nemôže. Kaká.“

Mal som 14 rokov a už som rozosmieval ľudí, a to som ani nemusel otvoriť ústa. Stačila riť. Z nejakého záhadného dôvodu som to dievča nezískal, ale jej škoda. Kakal som naozaj prekrásne a rýchlo.

O rok neskôr som zmenil prostredie aj kamarátov a tento príbeh som si nechal pre seba. Nechcel som sa predsa chvastať tým, čo dokážem.

S novými parťákmi sme sa stretávali nad židovským cintorínom. Po zemi sa váľali sračky od bezdomovcov, striekačky od feťákov a prázdne fľaše od vodky. Perfektné miesto pre bandu bezmozgov.

Peňazí veľa nebolo. Pil som z toho, čo som vyžobral od mamky na ďalší chleba, pričom som ten predošlý skryl a za lup som sa odmenil kvalitnou domčekovou vodkou a nemenej kvalitným vracaním.

Pred očami som mal jediný cieľ. Zapichať si. Za týždeň som sfúkol viac porna ako Ema Drobná intergalaktických teórií, no čo sa deje naozaj, som ešte na vlastnej kožke nezažil.

V tom som ju zazrel. Telo a na ňom prsia, zadok a ústa. Viac som nepotreboval. Moje ústa sa dali do reči s tými jej, zatiaľ čo moje oči sledovali jej prsia. Tímová práca.

Zrazu sa môj jazyk rozhodol prejsť do ofenzívy a miesto slov objaviť nový svet na končeku jej jazyka. Nebránila sa, ba čo viac užívala si to. Problém bol, že jej zuby mali vlastný rozum a tak som sa cítil ako umývač okien pri tom, ako som ich oblizoval.

Asi mala rada radosť, že po mojej očisťovacej kúre bude vyzerať ako jedna z Hollywoodskych hviezd, a tak súhlasila s ďalším stretnutím.

S mysľou profesionálneho znásilňovača som ju zavolal na opustené pozemky, ktoré boli malý kúsok za mojou bytovkou.

V okolí boli len prázdne záhradkárske chatky a ja som cítil chtíč poorať ako farmár Štefan. Preskočil som bránku a pohybom ruky k sebe som ju privolal. Skočila a ja som sa díval, ako sa jej natriasali prsia. Pri dopade nevystrela ruky. Dal som jej teda 8/10 a ruku medzi stehná. Našiel som, čo som hľadal, ale aj niečo naviac.

To, že predtým bola piškať, som zabudol. Príchod domov a svrbivý nos mi to bohužiaľ pripomenul.

Prešlo pár dní a stretli sme sa znovu. Ona bola venčiť psa a ja som čakal, kedy to kĺbko chlpov vypadne naspäť do bytu. Psov síce milujem, ale kundy sú prítulnejšie.

Pes odbehol do bytu a my dvaja sme sa zase presunuli na vodárku hneď veľa jej vchodových dverí. Bolo 10 hodín v noci a mne už skoro končila večierka, ale za to apetít mi len začínal stúpať. So zručnosťou Michelinského kuchára som jej vyhrnul sukňu a razantne naservíroval dva prsty.

Z nejakého dôvodu som si myslel, že sa to robí tak agresívne, ako keď čistíš upchaté WC. Preto som prstami prirážal a prirážal. Zastavila ma a povedala:

„Vieš, že my ženy máme aj klitoris, však?“

„Hmmmm, jasné,“ snažil som sa vyznieť sebavedomo.

Nevedel som však ani hovno. Jej to došlo, mne to došlo a keby tam bol ten pes, tak by to došlo aj jemu.

Dokončil som zbíjacie práce a rozlúčil sa s ňou. Bol to posledný moment, kedy sme sa videli. Ego mi nedovolilo sa jej ozvať naspäť a možno to bolo aj dobre.

Aspoň som mal čas konečne vygoogliť, kto je ten Klitoris.

Po tomto neúspechu som to skúšal ďalej. Mal som síce strach a pred oslovením každého dievčaťa som sa cítil ako Miloš Zeman bez slivovičky, ale nevzdal som to.

Moja nová vygooglená kamarátka mi poskytovala prevahu nad konkurenciou. V tom čase som bol celkom chudučký, čo bol jeden z dôvodov, prečo som mal možnosť ísť do kúpeľov.

Neodmietol som. Predstavoval som si všetky tie štíhle ženy ako ja. Krútiace sa okolo mňa, čakajúce na môj klitorálny telegram.

Čo som dostal, boli osmičky - tučné decká túžiace po akejkoľvek slaninke, či tyčinke snickersu.

Veľké sklamanie. Tuky ma nikdy nepriťahovali. Od sledovania filmu Zubatá vagína som sa dokonca desil, že raz ma jedna takáto kyprá deva premôže a zhltne cez vagošku.

Našťastie za pár dni dorazila Ona. Plamenné vlasy, žlté zuby od cigariet, ale ten zadok. Ten ZADOK. Určite mal vlastnú permanentku do posilky a kult, ktorý ho uctieva.

Ostal som unesený. Už vtedy som vykazoval známky humoru, avšak poväčšine bol zaobalený do sexuálnych narážok, ktoré môžeš stále počuť na dedinských diskotékach od chlapcov so zlatými reťázkami a 15 ročným BMW s dvoma výfukmi.

Mal som šťastie a aj tak som sa jej zapáčil. Je pravdou, že konkurencia širokých a bystrozrakých hrala v môj prospech. Možno si dokonca myslela, že vylučovacou metódou som dlhý, ale to by som už špekuloval.

Skončili sme na mojej izbe. Klasický štart. Nanešťastie, ďalší priebeh až tak klasický nie je. Hovorila mi o petangu. Nechápal som, prečo sa u mňa na izbe chce hrať s guličkami. Po chvíli diskusie som prišiel na to, že myslela peting-sex s oblečením.

-bohužiaľ, nie toto-

Neviem, čo za nesebavedomého debila vymyslel tento peting, ale asi mal dva atypické exémy a väzenskú kerku na zadku z filmu Čeľuste, aby mu ho tam niekto nešupol.

Každopádne sme začali. Vyskočila na mňa. Svojou panvou zrýchlila z 0 na 100 za 3.8s. Panaméra. Nahnevala draka a ten zareagoval prudkým výstrelom ohnivej gule. Keby nebol zahalený nepriestrelnými rifľami, tak by určite dostrelil až na mesiac vedľa Armstrongovej vlajky.

„No, už mám dosť,“ povedal som jej zahanbený svojím kvapkajúcim semenom. Neviem, či si ho všimla, ale ja som ho teda určite cítil.

„Tak dobre,“ sklamane prikývla a odišla. Nasledujúce dni som sa jej už nemal silu pozrieť do očí.

Práve si si prečítal ďalšie príbehy z mojej minulosti. Za 7 rokov sa toho zmenilo naozaj veľa, ale môžem povedať, že som stále rovnaký Jarda-retarda, ako ma rád zvykne nazývať môj najobľúbenejší bratranec.

Za mesiac na tomto blogu som neustále v top čítanosti, ale viem, že bez alkoholu a teba by som to určite nedokázal. Preto ti ďakujem. Hlavne za komenty, ktoré mi hladia ego.

Zároveň si však nemysli, že mi na tebe až tak záleží. Jednoducho sa len nechcem stať kráľom Joffreym Refresher blogu, pretože neznášam tých nadutých debilov, ktorí si po chvíľke malého famu myslia, že sú lepší ako ostatní.

Ešte sa uvidíme.

Čus

-zdroje fotofrafií Pixabay-