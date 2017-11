Študujem v Rakúsku : 1.časť

Ako sa nebáť skúsiť niečo nové.

Leto 2015. Leto pred začiatkom maturitného ročníka. Čerstvých 18 rokov, ale bez pocitu dospeláka. Cítila som sa zaseknutá medzi dvoma svetmi. Prišlo mi, ako by si ma niekto prehadzoval z jednej strany priepasti na druhú. Nastal čas rozhodnutí, niekto by ich nazval životnými alebo aj osudovými. Pamätám ako som sa jedného augustového dňa rozprávala s maminou a bola som v stave totálneho zúfalstva. Z čoho mám maturovať, na akú výšku si mám podať prihlášku, čo sa stane ak ma nikam nevezmú? Nevedela som odpovedať ani na jednu otázku. Vôbec som netušila, čo mám robiť. Padlo veľa dobrých aj zlých rozhodnutí. Ale nakoniec ma to dostalo tam kde som teraz - študujem to čo ma baví na vysokej škole v Rakúsku.

Osem rokov som bola gympláčkou na Myjave. Dalo mi to dobré základy, spolužiaci boli super a nič mi nechýbalo. Zaujímali ma viaceré predmety od chémie až po dejepis. Jedného času som sa dokonca chcela stať očnou doktorkou a ísť na medicínu. Po čase som ale zistila, že to nie je pre mňa to pravé orechové (omdlievam už pri braní krvi). Nakoniec moje maturitné predmety pozostávali zo slovenčiny, angličtiny, dejepisu a občianskej (noska). Keby som sa vedela vrátiť v čase, tak by som si pridala nemčinu. Prvého pol roka som mala ešte individuálny učebný plán kvôli modelingu - bola som viac preč ako v škole ale všetko sa dá zvládnuť keď sa chce.

Keďže som si myslela, že na to aby ma prijali potrebujem certifikát z angličtiny, rozhodla som sa spraviť si IELTS. Neskôr som ale zistila, že to vôbec nie je potrebné. No na IELTS som sa nakoniec nevykašlala, naopak som ho považovala za výzvu. Prípravy vyústili v úspešné zloženie skúšky a získanie certifikátu na úrovni angličtiny C1 ( ironicky som musela maturovať z B2 ). V ten deň som asi prvý krát zažila stres ktorý ovplyvňuje celé telo a aj mysel. Po tom ako som vyšla z exam room som sa nevedela normálne hýbať a ani hovoriť. Cítila som zodpovedosť voči rodičom a najmä sama sebe. Bol to skvelý pocit vidieť, že tvrdá práca priniesla svoje výsledky. Hlavne som sa uistila, že zvládnem štúdium v anglickom jazyku.

Mojim dlhoročným snom bolo študovať na vysokej škole po anglicky. Bohužiaľ, táto možnosť je na Slovensku dosť limitovaná. Existuje pár odborov ktoré sa dajú študovať v cudzom jazyku ale sú zvyčajne nehorázne drahé. Chcela som nájsť niečo kvalitné a cenovo prístupné. Jedna rodinná známa v tej dobe skončila bakalárske štúdium vo Wiener Neustadt . Vnukla mi myšlienku - čo tak si podať prihlášku na vysokú školu práve v Rakúsku ?

Po nekonečnom research som sa rozhodla pre 2 univerzity. Obe sú Fachhochschule / University of Applied Sciences - doslovný slovenský preklad je Univerzita aplikovaných vied. Znie to pomerne hrozivo ale ja by som ich nazvala ako vysoké odborné školy. Jedna sa nachádza vo Wiener Neustadt (južne od Viedne) a druhá v Kremse ( sever/západ od Viedne).

Kde študujem ?

Študujem na univerzite IMC Krems. Krems an der Donau sa nachádza hodinu vlakom z Viedne a asi 2 hodiny autom z Bratislavy ( mnoho Slovákov chodí autom - carpooling ). Krems je malé mesto v krásnej prírode. Nájdete tu vinice, Dunaj, cyklotrasy, ale aj crazy študentský život. IMC je škola zameraná na prax. Nečakajte 500 stranové knihy s tým, že máte všetko (aj to nepodstatné) vedieť na skúšku. Všetko čo sa tu naučíte využijete v budúcom pracovnom aj osobnom živote. Jeden semester máte možnosť ísť na Erasmus alebo International Exchange. Ďalší semester je povinná stáž (internship) - skvelá príležitosť ako získať skúsenosti. Môžete sa prihlásiť do hocijakej firmy na svete. Od Googlu až po menšie startupy. IMC má international spirit - sú tu ľudia z Európy, Ázie a Ameriky.

Aký odbor študujem ?

Business Administration - 3 ročný bakalársky program v angličtine. Zahrňuje predmety ako marketing, účtovníctvo, právo, ekonomika, business administration, communications, prieskum, projekt management. Na konci si môžem vybrať špecializáciu buď Project Management alebo Corporate Communications. Som spokojná zo štýlom vyučovania a prístupom profesorov. Chcú z nás dostať to najlepšie a veria v nás. Väčšina sú to ľudia z praxe a majú veľa skúseností. Mávame množstvo projektov, group works a exkurzií.

Škola ponúka programy v nemčine aj v angličtine. Ďalšie bakalárkske programy v angličtine sú Export-oriented Management, Tourism and Leisure Management, International Wine Business, Medical and Pharmaceutical Biotechnology.

Možno sa pýtate - čo potrebujem na to, aby som sa dostal/a na Rakúsku vysokú školu ? Potrebujete životopis (CV), motivačný list, preložené vysvedčenie z konca 3.ročníka (septimy), preložený rodný list ( len do Wiener Neustadt), chcenie niečo v živote dokázať a neustále sa zlepšovať. Určite si dajte záležať na kvalite CV a motivačného listu (naozaj ich čítajú). Spomeňte si na každú jednu súťaž, olympiádu, aktivitu, šport. Všetko sa počíta. Nehľadajú ovce ale individuality.

Prijímačky (admissions) na IMC Krems pozostávajú zo speech (reč) na tému ktorú si vyberiete. Asi 2 týždne pred prijímačkami vám pošlú mail s 10 topics (témami), ktoré sa týkajú vami zvoleného programu (vyberiete si jednu z nich). Napríklad ja som rozprávala o viral marketing campaigns. Počúvajú vás program director a jeden profesor. Po vašej reči sa vás spýtajú dodatočné informácie a diskutujete o téme ( musíš mať prehľad ). Následne sa vás spýtajú na vašu motiváciu, prečo práve IMC, čo viete škole priniesť a čo chcete získať štúdiom. Naštudujte si všetko čo sa dá - o škole a o možnostiach, ktoré ponúka.

Po admissions sú 3 možnosti : 1) prijatý/á 2) čakací list (waiting list) 3) neprijatý/á. Osobne som mala admissions vo februári a bola prijatá hneď na ďalší týždeň. Jediné čo vás delí od začatia štúdia v septembri je podpísanie zmluvy (contract), úspešné zloženie maturitnej skúšky (nezáleží na známkach) a zaplatenie školného na prvý semester. V Rakúsku sa za semester na Fachhochschule platí presne 382,56 eur. Keď si to porovnáme s Anglickom kde sa platí za rok okolo 10.000 eur tak Rakúsko je cenovo prístupné aj nám Slovákom.

Verím, že vás môj článok zaujal. Ukázal vám, že niekedy je dobré rozšíriť svoj obzor možností a nebáť sa vynikať. Rada by som pokračovala v sérií článkov Študujem v Rakúsku a priblížila študentský život v Kremse. Ja som sa tu osobne našla a neľutujem môj výber. Dúfam, že aj vy nájdete to, čo vás baví a napĺňa.

