Krátka príručka zmätenej Slovenky: Štúdium v Anglicku

Po celom mesiaci psychicky náročného (či nie?) štúdia v Anglicku upozorňujem na týchto 7 vecí, ktoré by som rada vedela predtým, ako som odišla.

#1 Babkina pohostinnosť a posledné minúty na Slovensku - NEPOHŔDAŤ!

14. september, 3:30

Tánička horúčkovito vyhadzuje zo svojho kufra s limitom 20 kg posledné svetre a je si istá, že to neskôr v chladných anglických ránach oľutuje. Približne tak, ako teraz ľutuje, že si myslela, že let o 6 ráno je výborny nápad. Rodina sa vyplakala včera večer a nikto okrem babky sa neunúva vstať v tejto nekresťanskej hodine a zaželať jej šťastnú cestu. „Hlavne si dávaj pozor, a nie že tam budeš drogovať alebo čo.“ „Tie sáčkové polievky si si zobrala?“ „Tu som ti kúpila Bebe keksy na cestu.“

Ocino, rodený Trnavák, na letisko samozrejme nikdy nešoféroval, čize 30 minutové meškanie môžeme pokladať za fantastický úspech.

#2 Nie všetci na výške sú single a sexy

"Slovenskí chlapci, pff, v Anglicku si určite nájdem frajera jednoduchšie."

Nenájdem.

Zatiaľ to pripisujem trom faktorom:

1. Všetci sú zadaní.

2. Neviem prečo som si vôbec predstavovala, že v zahraničí sú ľudia krajší ako u nás.

3. Angličanky sa obliekajú o dosť vyzývavejšie ako sme my na Slovensku zvyknutí, čo znamená UK Girls 1:0 Tánička.

#3 Briti nie sú úplne najotvorenejší národ

Ale nie tým slovenským spôsobom (imigranti = vytiahnime mačety a motorové píly). Oni vlastne proti nám, international študentom nič nemajú. Ak si však myslíš, že ideš do Anglicka a všetci tvoji kamaráti budú Angličania, si na veľkom omyle. Briti sú zvláštna skupinka ľudí, ktorí majú vlastný humor (ktorému nikto iný nerozumie), vlastné zvyky (ktorým nikto iný nechápe), vlastné jedlá (ktoré nikomu inému nechutia). Síce po určitom čase sa už nepozastavíš nad mliekom v čaji, konzervových fazuliach na toaste alebo krevetových čipsoch; Briti si však svoje úzke kruhy prísne strážia a málokomu sa podarí preniknúť do ich slušných, no upršaných sŕdc. (#sopoetic #crying)

Zdroj: pixabay.com

#4 Intrák life is hard

Pochopíš, že jedlo si treba zamykať. Pochopíš, že tvoj najväčší nepriateľ bude požiarny alarm o štvrtej ráno, lebo ho niekto opitý spustil. Pochopíš, že je cool, že anglické intráky sú plne vybavené mikrovlnkami, toastermi, kanvicami, vysávačmi a všetkým možným, po chvíli však vzdáš svoje úsilie nájsť z toho niečo, čo ešte funguje. Naučíš sa, že do "laundry room" aka práčovne, sa oplatí ísť iba v absolútne nelogickej hodine (o jednej ráno), pretože inak budeš na voľnú práčku čakať minimálne dve hodiny. Pochopíš, že intrákové party sú síce super, ale iba tebe začínajú hodiny v utorok a piatok o deviatej, čo budeš ľutovať každý pondelok a štvrtok v noci, pretože to sú jediné dva dni v týždni, kedy sa tvoji spolubývajúci rozhodli mať žúrku do rána. Keď sme už pri téme zábava, tak ak si si na Slovensku myslel, že si party animal, internát ťa v istom momente oberie o tento blud. Pre mňa nastal moment pravdy, keď som raz v sobotu o jedenástej večer sledovala cez kuchynské okno masy študentov valiace sa do klubov... Zatiaľ čo ja s kamoškami sme spievali scénky z High School Musical pri šálke zázvorového čaju.

#5 CLUBS, PUBS & DRINKING

Bol si už niekedy v najväčšom klube na Slovensku, Ministry of Fun v Bystrici? Tiež si si sánku zbieral z podlahy, keď si vošiel dnu? Tak teraz si predstav to isté x10, a také sú všetky kluby tu v Southamptone. V niektorých nájdeš čokoládové fontány, v niektorých sa môžeš zabaviť na skákajúcom hrade alebo si skočiť rybku do tzv. ball pit (bazén plný farebných guličiek, áno, presne taký, aký majú v Ikei v detskom kútiku), v niektorých si dokonca pozrieš Netflix alebo ťa len zaujmú svetelnými efektami a výbornou hudbou. Skoro v každom rozdávajú veci zadarmo (sladkosti, nafukovačky, svetelné tyčinky) a máš zaručené, že skôr ako o 3 ráno neodídeš. A teraz späť do reality, tá horšia časť: ceny sú tomu primerané. Keď si však myslíš, že si kúpiš lacný alkohol v Tescu a opiješ sa predtým na byte, moc si nepomôžeš. Žiadne Nitraenske Knieža ani Božkov rum tu nepredávajú, a aj kvôli najlacnejšiemu vínu alebo vodke si budeš musieť odoprieť raňajky a obedy minimálne na týždeň.

(poznámka autora: čokoládová vodka je prekvapivo dobrá)

#6 Univerzita

Niekoľko postrehov:

- je cool kúpiť si Starbucks priamo v campuse, ale zachvíľu budeš švorc

- lektori sú tu mnohokrát viac zmätení ako študenti, ale s tým sa po čase vyrovnáš

- univerzitné priestory, čo sa týka dizajnu a vybavenia, sú diametrálne odlišné od slovenských výšok

- knižnica je taká super, že tam budeš tráviť čas dobrovoľne

- moderné učebné techniky, naozaj zamerané na tvoju budúcu kariéru

- máš tu prístup k čomu len chceš – od Mac počítačov, cez všetky možné „societies“, centrá pre zamestnanie, blahobyt, jazyky, náboženstvá, národnosti, až po všakovaké učebné materiály.

Zdroj: solent.ac.uk

#7 Lajf in UK and „omg, this system actually works“

Najkrajší je na tom ale ten anglický život. Na úradoch od teba nepýtajú 425 kópii toho istého maturitného vysvedčenia alebo potvrdenia o návšteve školy. Ani tam nevyčkáš celú svoju mladosť, pohodlne sa objednáš a do 15 minút máš vybavené. Predavačka v Tescu tu na teba nevybafne, akoby ju ešte otravovalo, že tam nakupuješ. A to mesto! Stále žije. Cez víkend sa prejdeš po námestí a 100% tam bude vystúpenie nejakých spevákov, tanečníkov, hudobnej skupiny, ktorá hrá na ukulele, hudobné festivaly a podobne. Parky sú aj mimo Vianoc vysvietené nádhernými hipsterskými svetielkami, sú čisté (!!!) a je ich tu veľa. Už si ani cestu do školy inak ako cez park neviem predstaviť. Hromadná doprava tu funguje špičkovo a všetko je tu na skok. A napriek tomu, že nie je všetko do bodky tak, ako som si predstavovala, život v Anglicku je sen. Už len sa modliť, že ma po Brexite nedeportujú :D