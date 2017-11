Prečo milujem zimnú turistiku a ako sa na ňu chystám. :)

Turistika je pre mňa záľuba, ktorá ma doplní energiou. V prírode si človek môže uvedomiť veci, ktoré v rýchlom svete mesta nemá možnosť riešiť. Ja osobne som milovník celoročnej turistiky a je mi jedno aké počasie je vonku. Ale jedno ročné obdobie je pre mňa v niečom iné, ako ostatné. Prečo to tak je sám neviem, ale viem to, že mám lepší pocit a viac si to viem ceniť.

Pohľad na Malý Rozsutec (-20°C .. Meter snehu .. Vietor cca do 50Km/HOD)

1: Prečo tak moc milujem ZIMNÚ TURISTIKU? Ale viem, prečo zimnú turistiku milujem. Určite ten hlavný dôvod je ten, že človek nevie čo ho na chodníku - v prírode čaká. V Hlave mám vždy 3 otázky: Čo keď tam bude veľa snehu, a bude to náročné a nestihnem to časovo? Čo keď chodník bude pod ľadom a ja to nezvládnem a stane sa niečo? Čo keď príde snehová búrka a silný vierot? To sú tri otázky, na ktoré si vždy odpovedám, ale nikdy nemám správu odpoveď. Vždy to nechám na osude a na sile prírody.

Veľký Kriváň - Malá Fatra. (-15°C .. silný vietor .. cca 110KM/HOD a Nulová viditeľnosť)

2: Ako sa chystám na zimnú turistiku? Vždy ako prvé spravím tento krok a je jedno, či je to letná alebo zimná turistika. 1 až 2 dni pred tím si naplánujem lokalitu kam pôjdem a pozriem si predpoveď počasia, aby som si vedel správne nachystať veci a na nič nezabudol. Keď už som si všetko naplánoval a pozrel si počasie, nasleduje chystanie si vecí. Veci si vždy chystám deň pred tím - večer. Kedže si vždy beriem aj dosť foto-techniky, tak moje balenie je náročnejšie. Vždy si zberiem foto-baťoh / turistický. Do dolnej časti baťou si uložím fototechniku. (fotoaparát - zrkadlovka .. 2 objektívy .. ND Filter .. 2 batérie .. 2 pamäťové karty .. Kefka na čistenie) Do stredu baťohu si dám náhradné oblečenie. ( 1 pár ponožiek .. 1 termo tričko .. 1 pár rukavíc .. 1 čapica .. 1 jednu tenkú, ale nepremokavú bundu v hodnú do silného ďaždu alebo sneženia. Na ochranu hornej vrstvy oblečenia) Do hornej časti baťohu si dávam vždy. (Jedlo - ovocie, niečo sladké na doplnenie energie a pod .. Termoska dobrým čajom .. Nožík .. Nabíjačku do tel. a power-banku) Ostatné voľné miesto, tak tiež naplno využijem ( mapa .. statív .. náhradné okuliare .. papier a pero .. doklady .. peniaze)

Pohľad na Nízke Tatry. Krásne, chladné ale slnečné počasie.

3: Aké oblečenie nosím a odporúčam na zimnú turistiku: Keby som to mal napísať najprv v skratke, tak určite odporúčam a aj nosím kvalitné oblečenie, ktoré je nepremokavé a vetru odolné. Ale začneme postupne od detailov až po to hlavné. Určite je potrebné mať kvalitné termo ponožky vysoké. Tak tiež odporúčam termo prádlo, ak nie spodnú časť, tak aspoň hornú a dlhým rukávom. Kvalitné okuliare je vždy dobré mať pri sebe. Nie vždy je príjemné niekoľko hodí pozerať na biely sneh, alebo nemať chránené oči pred silným slnkom či mať nechránené oči pri snehovej búrke. Dobrú teplú čapisu, aby neunikalo teplo cez hlavu. Rukavice používam lyžiarske, alebo rukavice na bežkovanie. Sú ľahké, teplé a majú pevné ochranné prvky. Mať kvalitné teplé a nepremokavé gate je základ všetkého. Myslím si, že by nikto nechcel niekoľko hodín chodiť vysokom snehu, a mať nohy zamrznuté. Takže sa nebojde investovať do gatí určite sa to oplatí a vydržia Vám dlho. Na termo tričko osobne nosím ešte teplú flisovú mikinu. Na horách je niekdy silno tak horúce, že budnu si dáte dole a práve preto je vhodná dobrá mikina, ktorá Vás ochráni. Bunda to to je dosť náročná vec. Málo kto si v hlave povie, že budna je veľmi dôležitá vec na zimu. Veľmi často vidím ľudí, ako majú nekvalitné zimné bundy, ktoré nie su tepelne vhodné na dané počasie. Osobne milujem zimné bundy, ktoré majú v sebe už aj kapucňu. Tak tiež budna musí byť vetru odolná a aj vode odolná. OBUV hlavný bod pre každého. Každý investuje veľké eurá do tur. obuvy, ale málo kto ju správne využíva. Túto tému budem rozoberať samostatne v novom blogu. Tu napíšem len to, že odporúčam vysokú zimnú obuv, ktorá je nepremokavá a pevná.

Pohľad z Veľkého Choča na Západné Tatry

Pohľad z Omšenskej Baby

Malo-Fatranský Kľak

Vršatec