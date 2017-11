Kedy si bol naposledy vďačný?

Vďačnosť je hnacia sila života. Je to tajná ingrediencia úspešných a verejným tajomstvom šťastných ľudí. Vďačnosť je presne to, odkiaľ máš začať, ak nevieš, kde začať máš.

Ak chceš mať lepší život, ak si chceš niečo dobré privolať, ak veríš v silu mysle a stále ti tam niečo chýba, čo by ti všetko prepojilo dokopy, je to práve vďačnosť. Odrazový mostík k všetkému, čo v živote potrebuješ. Jednou z krásnych vecí na tom, byť človekom je, že máme vždy na výber. Niekomu to príde ťažšie si priznať, no všetky situácie v živote sú výsledkom našich reakcií, a čím skôr si to človek prizná, tým rýchlejšie sa ti zmení život.

Ak sa zameráš na vďačnosť za každú vec a začneš ju vedome praktizovať každý deň, doslova ti zmení myseľ a nakoniec aj svet okolo teba. Je to veľmi jednoduché a účinné. Proste si každý deň pri ceste z práce alebo zo školy v hlave pomaly počítaj veci, za ktoré si ten deň vďačný. A pokiaľ si hovoríš, že nič také nemáš, tak sa ešte prosím raz zamysli. Nemusí to byť nič extra špeciálne, stačí sa zamyslieť nad tým, aký máš súčastný život a uvedomiť si, že za to, ako práve vyzerá, si môžeš jedine ty sám. Či si spokojný alebo nie, za všetko si môžeš ty. Aj špatné veci sa dejú pre určitý zmysel, sú nevyhnutné a sú to naše najväčšie lekcie. Dejú sa preto, aby nás prebrali z našej súčastnej situácie a presmerovali nás. Podvedome vieme, že nie sme spokojní a tým si pritiahneme do života špatné situácie, ktoré sú ale v podstate naším wake up call, sú liečbou šokom, fackou, ktorú potrebujeme na to, aby sme sa prebrali z letargie nespokojného života, rozhodli sa, čo chceme a odrazili sa od dna. A za tieto treba byť obzvlášť vďačný. S odstupom času to všetko uvidíš inak.

Teraz si možno myslíš, že mne sa to hovorí ľahko a takéto reči pre teba neplatia. Ty žiješ v malom meste, chodíš do práce, piatok večer do baru, hovoríš si, aký to má celé zmysel. Ako zlomím ten nudný kolobeh, šedé rána, tí istí ľudia, dni bez nálady a vyššieho zmyslu... Čakáš na to, kým ťa z toho niekto vytiahne, kto ti zmení život, kto ti ukáže, ako to zmeniť, čakáš na znamenia, ktoré ti obrátia život tak, ako si ho predstavuješ. A pravda je taká, že ten človek si len ty. Nikto iný len ty sám. Ty jediný si môžeš zmenit život od základov, zo dňa na deň prevrátiť naruby. Ty sám a tvoje rozhodnutia. Nikto iný ti nemôže ukázat, ako si zmenit život, ako ho žiť lepšie. Môžeš si brať inšpiráciu z ľudí okolo, spokojných, úspešných, z pozitívnych videí na youtube, ale pokiaľ nezačneš konať, zostane to len pri snoch a teórii, ako by sa to dalo urobiť.... Činy a akcia su základom šťastného života, a tieto prináša práve vďačnosť. Lebo tá ti každý deň ukazuje, koľko úžasných vecí sa ti deje v živote a dáva ti chuť pokračovať ďalej. Každý deň musí byť minimálne 5 vecí, za ktoré si vďačný, a keď si to budeš každý deň opakovať, naozaj uvedomovať a okruh rozširovať, pomaly si budeš budovať pozitívny prístup k všetkému, čo robíš a to ti automaticky bude do života priťahovať veci, ktoré chceš. Či už tomu veríš alebo nie.

Ja nie som milionárka, veci sa mi nedejú zázrakom, pochádzam z malej dedinky, nenarodila som sa s perfeknou znalosťou angličtiny, ani nie som génius. No napriek tomu si žijem presne tak ako chcem, môj život je krásne jednoduchý a nemám čo ľutovať. Cestujem po svete a som každý deň slobodná, a to je skvelý pocit. A všetko to začalo kedysi jedným rozhodnútím odísť a ísť si za tým, čo chcem. Nehovorím, že som príkladom, len sa snažím ukázať, že sa dá žiť podľa seba za akýchkoľvek okolností. A po ceste byť vďačný za všetko, čo sa ti prihodí. Aj ja som zažila plno sklamaní, pár faciek menších, pár väčších, no z každej sa musíš poučiť, byť za ňu vďačný, pretože je to zakaždým LEKCIA, ktorá ti ukazuje smer, keď si stratený. Musíš sa naučiť počúvať svoje vnútorné volanie a nasledovat ho bez strachu. Niekto volanie cíti už od malička, iní sa len učia ho rozoznať. Každý ale nejaké má a za tým si musí ísť, pokiaľ chce žiť zmysluplný a spokojný život. Niekto cíti, že je zrodený pre fashion biznis, iného priťahujú počítače, niekto chce pomáhať deťom, učiť, iný je pripravený na dieťa a niekto cíti v kostiach, že potrebuje precestovať stopom celú Indiu. To, čo ťa volá, je presne to, kde sa ti zmení život. To volanie, keď poslúchneš, ti ukáže veci, ktoré hľadáš a zatiaľ ich možno nevieš ani pomenovať. Táto sila inštinktu ťa zavedie presne tam, kde máš byt v presnú chvíľu, ktorú tam máš prežiť. Ten inštinkt, pokiaľ nasleduješ, je tvoj vnútorný kompas, ktorý ťa naviguje na miesta , ktoré sú ti súdené. Pokiaľ ho samozrejme vypočuješ a poslúchneš.