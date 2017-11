Slovenská hudba je super hudba

Žiaden rap, žiadne slnko na Horehroní, ale kvalitné slovenské kapely.

Máme tu tooooooľko dobrej hudby! Mám rada slovenské kapely. Idú stále hore, rozumiem im, viem stratiť hlas na ich koncertoch a ich na ich koncerty môžem ísť kedykoľvek chcem. Dúfam, že vďaka tomuto blogu si viac ľudí pustí v aute album Bad Karma Boy ako nejaké random (s)hity z rádia.

O hudbe neviem skoro nič, neviem, ktorý gitarista je dobrý, a ktorý bubeník je eso v hudobných kruhoch. Ja len napíšem, čo rada počúvam.

BAD KARMA BOY

Majú nový album! Ale pekne od začiatku. Pre mňa sa preslávili na slovenskej scéne songom Dunaj. Páči sa mi akási mystickosť ich hudby, príťažlivé tóny a metafory, ktoré využívajú v textoch. Top koncert mali v Berlinke, ale aj na Grape boli mega.

Zdroj: FB skupina kapely

Na novom albume majú 8 piesní, niektoré som už poznala z predchádzajúcich koncertov. Úprimne povedané, páči sa mi Adelkin hlas, ale nepáčia sa mi až tak piesne, v ktorých spieva ona. Ale myslím, že na koncerte to bude iné.

Veľmi rada však sa na ňu pozerám počas koncertov, páči sa mi, ako sa hýbe. Zato sýty hlas Juraja Marikoviča zbožňujem. Album sme si vypočuli cestou z víkendovej návštevy u rodičov späť do Bratislavy a pravdupoviediac, začali sme pri prvých piesňach trochu skeptickí (lebo, lebo, lebo, lebo, lebo), potom prišli Palmy a potom to bolo len celé dobre. Z nových piesní sa mi najviac páči Global Kalamita.

Album sa volá Prekrásny Nový Svet a v texty sú mierne filozofické a celý album má hĺbku, čo ma baví.

Album krstia 23. novembra, ja mám lístky už vyše mesiaca, tak ma tam potom štuchni.

Oblúbená: Zaspievaj dievča

SAYS

Verím, že si teraz povieš „hej, o tých som už dačo počul“, a ak nie, tak to hneď napravíš. Úplne najviac ich zbožňujem. Nielen zo sentimentálneho hľadiska, že na ich koncerte som bola s frajerom na prvom rande a dali sme si tam prvú pusu. Jednoducho sú úplne skvelí.

Zdroj: FB skupina kapely

Spievajú v angličtine, na Spotify nájdeš zatiaľ iba 5 songov, ale ak si mal niekde možnosť vidieť ich koncert, tak vieš o čom hovorím. Chalani sú perfektná zostavička a keď uvidíš, ako spieva, hýbe sa a cíti hudbu spevák Dominik, tak budeš rovnako fascinovaný ako ja. Uveríš im každé slovo a nespustíš z nich oči. Z Dominikovho prejavu ide taká energia, na stejdži je neovládnuteľný a keď zíde po koncerte dole, tak je to megatronicky milý a skromný chalan, až neveríš, čo vyvádzal 10 minút dozadu hore.

Pri niektorých songoch by si si povedal, že okej, vypočuješ si, ale koncert si nevieš predstaviť, ale ver, že sa budeš tak hýbať a hudba ťa tak pohltí, že si to fakt veľmi užiješ. Says hrávajú po celom Slovensku, často aj v Bratiske a koncertík mali aj na Pohode.

Chalani nahrávajú svoj prvý album, mal by byť vonku na začiatku roka a ja sa neskutočne teším a kvôli nim chcem gramofón a kúpim si ich platňu!

Obľúbená: Brothers Lost, ale k Memories majú fajný klipík, tak sem dávam tu

PAPYLLON

O týchto neviem skoro nič. Raz prišiel mail do redakcie, čaute, máme nový singel. A ja som si ho vypočula a bola to instantná láska.

Zdroj: FB skupina kapely

Chalani sú odniekiaľ z Prešova, tiež spievajú v angličite ale Seventeen, baby je taká topka. Páči sa mi aj klip, páči sa mi spevák, páči sa mi jeho hlas, celá tá umeleckosť, ktorá z toho vyžaruje. Keď som pár ľudom povedala, že taká a taká kapela, tak mi pár ľudí odpovedalo, že hej, to mi niečo hovorí, takže som očividne iba ja zaspala dobu a objavila ich až teraz.

Mali mať aj koncerty v Bratislave a prvý som zmeškala, uvideľa som len status na FB ako bolo dobre, čo mi je veľmi ľúto. Dávam to za vinu trápnemu prieskumníku a verím, že sa ešte na ich koncert dostanem. Chalani majú dosť koncertov v zahraničí, tak verím, že ešte predtym before it goes too big, ich objavia aj Slováci.

Obľúbená: Seventeen Baby

BILLY BARMAN

Aký by to bol rebríček slovenských kapiel bez Podmanického. Billy Barman je pravdepodobne, z môjho skromného pohľadu, najúspešnejšia slovenská kapela. Vypredané koncerty, plné obrovské stejdže na festivaloch a Plameňák Miňo na každom koncerte.

Zdroj: FB skupina kapely

Songy sú tak chytľavé a zapamätateľné, že ich proste musíš poznať. Chalani to s publikom vedia tak skvele, že davy pravidelne šalejú a ja som na ich koncerte totálne stratila hlas a po Grape ešte pár dní chrčala svoje myšlienky. Tiež sa mi páči, že si volajú na koncerty aj hostí, ako Vecka alebo Laskyho. Tak ako peckovo to vedia s publikom naživo, tak im to ide aj prostredníctvom sociálnych sietí. Top príspevky, vždy sa veľmi smejem.

Chalani tiež vydali teraz platničku, ktorú si raz zadovážim, keď budem mať gramofón a odštartovali mini turné na Halloweena v BA. Veľmi ľutujem, že som tam nebola, určite by som mala zmysluplnejší večer, ako to, čo som zažívala ja, ale to je na iný blog. :D

Obľúbená: Vrkoče

Toto sú moje topky slovenských kapiel, ale okrem toho dávam do pozornosti kapely:

Purist – veľmi veľmi počúvateľné, super koncertík.

Korben Dallas – ten hlas. Jeden z najkrajších hlasov slovenskej scény pre mňa. Pieseň Otec a intenzívne zimomriavky.

Pjur – mladá kapelka plná talentovaných ľudí, verím, že si ich niekto všimne a vezme ich pod svoje krídla. Teraz neviem, ktorú napísať ako obľúbenú, lebo mám rada asi všetky. Ale Drahý Tomáš je fontána emócií.

Fallgrapp – Dym je tak úžasná pieseň. To chceš len zavrieť oči a počúvať. Táto kapela sa s hudbou hrá, to mám rada.

Para – tí tu nesmú chýbať, aj keď som bola mega nadšená z prekvapenia na Pohode a na tajnom koncerte som zistila, že nepoznám až toľko pesničiek, ako som si myslela. Ale Linda je láska.

Saténové ruky - toto je niečo iné, ako zbytok rebríčka. Netradičné texty, super klipy.

Mám rada ten pocit, keď objavím novú super kapelku, tak sa nehanbi a ozvi sa do komentu.

Cmučiq.