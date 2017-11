Sexzoznamka, hľadanie pravej lásky, alebo zaháňanie nudy? TINDER ti ponúka všetko.

Nech zdvihne ruku každý, kto o appke Tinder ešte nepočul. Toľko všadeprítomných článkov, vyjadrení a názorov. Presvedčila som sa na vlastnej koži, čo všetko na jednej z najsťahovanejších zoznamiek možno očakávať

Bola som dlhší čas nezadaná, aj keď z vlastnej slobodnej vôle. Čas, ktorý som nestrávila v škole, som vypĺňala prácou a športom. Každý jeden deň som mala presne do hodinu naplánovaný. V jedno popoludnie som si v známom ženskom mesačníku prečítala o novej aplikácii, ktorá sľubovala okrem možnosti nájsť toho pravého, možnosť spoznať ľudí v blízkom okolí, prípadne nájsť spoločnosť na osamelé dlhé večery. Zvedavosť ma donútila, aby som si appku stiahla.

Nehľadala som nič, ale našla som všetko. Kto Tinder pozná vie, že ide o veľmi povrchnú ale premyslenú aplikáciu, kde je komunikácia s opačným pohlavým umožnená až po vzájomnej zhody sympatii na základe fotiek - tzv. match. Moje zaháňanie nudy v práci ma len utvrdilo v tom, že vzhľad nie je všetko.

Toto je užší výber typov mužov, s ktorým po stiahnutí Tindru zaručene prídeš do kontaktu :

CUDZINEC

Nastavením vyššieho rádiusu dosahu vám zoznam automaticky uštedrí niekoľko ľudí spoza hraníc našej krajiny. Preto nie je ničím výnimočným, keď vaša konverzácia stroskotá na komunikačnom probléme a nedorozumení.

ERAZMÁK

Tento typ ľudí by som mohla zaradiť už medzi cudzincov, avšak ich prítomnosť v zozname „záujemcov“ máva často prvotný zámer. Erazmáci na slovenských univerzitách často vyhľadávajú krátkodobé potešenie vzťahy, nakoľko ich krátky pobyt na Slovensku nie je pozitívnou predzvesťou na dlhodobo fungujúci vzťah. Avšak, práve aplikácia Tinder je miesto, kde každý môže nájsť to, čo práve hľadá.

TEN, KTORÝ NEODPÍŠE

Čas, ktorý uplynie medzi vašim „matchom“ a začatím vzájomnej konverzácie môže byť rôzny. Môže trvať pár sekúnd, ale môže trvať večnosť. Často to vzájomných „matchom“ končí. Tinder je pre mnohých obyčajným egotripom, kedy uspokojenie príde už po utvrdení sa o svojej atraktivite vzhľadu. Konverzáciu začnú klasickým „Ahoj, ako sa máš?“, a tým ich záujem o spoločnú komunikáciu končí.

TEN, KTORÉMU NEODPÍŠEŠ

Ako som už spomenula, vzhľad nie je všetko. Aj v bežnej komunikácii zoči-voči sa často stáva, že ťa osoba môže vzhľadom očariť, avšak ako náhle otvorí ústa, máš chuť skočiť pod najbližší autobus. Toto nie je ničím neobvyklým ani vo virtuálnom svete, avšak namiesto seba vražedných sklonov stačí vypnúť chatové okno.

NAMOTÁVAČ

Opäť klasický prípad. Tento však na to išiel dobre. Žiadne sladké rečičky, z ktorých by si si potrebovala pichať inzulín. Písali sme si pár týždňov a písalo sa mi s ním dobre. Bol zanieteným autičkárom a našli sme kopu spoločných záujmov, o ktorých bolo stále čo písať. Často mi medzirečou uštedril pekný kompliment, ktorým pohladil moju ľadovú dušu. Prekvapením pre mňa bolo, keď vplyvom konverzácie začal hovoriť o „našich“ deťoch a našom spoločnom živote. Síce som si Tinder stiahla viac z nudy a zvedavosti ako z hľadania si známosti, tento autíčkar mi nasadil chrobáka do hlavy. Došlo na spoločné stretnutie, kedy sme na nábreží Dunaja posedeli, príjemne pokecali a každý šli k sebe domov. Naše písanie však zotrvalo a moje sympatie k nemu narastali. Pozval ma do kina. Napísal, aby som pozrela program a niečo vybrala. Keď som mu napísala svoj návrh, odmlčal sa. A odmlčal sa navždy.

ÚCHYL

Čo by to bola za zoznamka, keby nenarazíš na človeka, ktorý si na tebe nechce pohoniť len svoje ego. Chlapcovi som popriala veľa štastia a úspechov v ďalších „matchoch.“

VYTRVALEC

Keď niekto veľmi tlačí na pílu, väčšinou to nedopadne dobre. Tento chalaň sa chcel tak veľmi stretnúť, až mi nahnal strach. Neustále sa opakoval, že príde po mňa domov a spravíme si pekný večer. Že sa nudí. Že večer odvezie kamošov po akcii domov a príde ku mne. Že je už dlho sám. Že mu chýba sex. Že...

BFF

Jeden z mála, ktorý príjemne prekvapil. Mali sme spoločné záujmy, aj keď sme boli úplne rozdielny. Z Tindru sme sa presunuli na whatsup, kde sme boli v nepretržitom kontakte niekoľko týždňov. Človeku dobre padlo, keď sa mohol vyrozprávať o čomkoľvek a zdieľať každodenné starosti a radosti. Aj sme sa stretli. Naše veľmi príjemné prekecané popoludnie sme už viac nezopakovali. Písali sme si ešte niekoľko týždňov, až začala naša komunikácia postupne strácať na intenzite. Naše spojenie ostalo natrvalo offline.

OTRASNIAK (fyzický omyl prírody)

Tento mladík ma zaujal skôr láskou k športu ako svojim vzhľadom. Presnejšie, každú svoju fotku mal buď skupinovú, alebo v hokejovej výstroji s prilbou na ksichte. Na moje prekvapenie sa nám spolu veľmi dobre písalo. Bol celkom vtipný a náš chat obsahoval výlučne dlhé slohy. Hovorila som si, ako asi môže vyzerať tento príjemný chalan. Svoje domnienky som sa rozhodla zistiť po jeho pozvaní do kina. Ironicky, na film, ktorý som vybrala na stretnutie s „namotávačom“. Ako som sa v daždi blížila k Eurovei, len som zaostrovala na mladíka postávajúceho pri dverách pozerajúceho smerom ku mne. Čím viac som sa približovala, tým viac som sa modlila, aby ten dotyčný nebol „on“. Bohužiaľ, bol. Ten mladý chalan, s ktorým sa mi tak dobre písalo, bol svojim vzhľadom omyl prírody. Presne ten typ človeka, u ktorého hneď viete, že medzi vami by nikdy k ničomu v žiadnom prípade nedošlo. Na päte som sa však otočiť nemohla a tak sme sa spolu pobrali do kina. Keď som už prijala jeho pozvanie, ponúkla som sa aspoň na kúpu občerstvenia. To som ešte nevedela, že za tie zasra.é pukance a kolu dám viac, ako ten šereda za lístky. Moje snáď najväčšie zhrozenie prišlo až po zistení, že tento mladík nám vybral na sedenie tzv. loveseats. S usadením sa do kresla som v sekunde medzi nami sklopila operadlo na lakeť a celý film sa tlačila na opačnú stranu. Otrasniak sa však po kine ochotne ponúkol odviesť ma domov. Chvíľu som váhala ale napokon som súhlasila, nakoľko bola vonku sibírska zima. Nechala som sa zaviesť o ulicu ďalej. Radšej. Veľmi rýchlo som chcela opustiť jeho auto, ale veeeeľmi sa chcel ešte rozprávať, tak som ešte pár minút posedela a napokon vybehla z jeho auta. Naše konverzácie na Tindri nabrali rýchly spád smerom nadol až som sa úplne odmlčala. Viem, že som sa zachovala veľmi povrchne, ale toto bol ozajstný nonsens.

„JEHO“ ZNÁMY

V jeden čas sa mi dokonca stalo, že som mala „match“ s dvomi chalanmi, ktorý pochádzali z rovnakého mesta a dlhšie sa poznali. To som však zistila až vplyvom rozvíjajúcej sa konverzácie. Tento dotyčný bol presne ten typ chlapa, čo na prvý pohľad zaujme. Bol celkom vtipný a fyzicky nevyzeral vôbec zle. Keď zistil, že si píšem aj s jeho známym, chcel sa so mnou čím skôr stretnúť. Bohužiaľ, nestihol.

ON

Písali sme si zhruba dva dni, keď sa chcel stretnúť aj osobne. Už prvými slovami v našej konverzácii vynikal svojim zmyslom pre humor a neotrepanými frázami. Fyzicky vyzeral veľmi dobre a prišiel mi skôr ako „ten mladý feši, ktorý mení známosti ako ponožky“. Z nášho stretnutia som mala menšie obavy, ale chcela som dať tomu šancu. Prišlo mi to fér po tom, čo som šla von s tým otrasniakom. Pozvala som ho, aby sa pridal ku mne a mojim kolegom na rume,vodke, pive. Naše „rande“ trvalo až do príchodu prvej rannej električky a každý sme sa pobrali k sebe domov. Ja spokojná a on smutný. Odišiel z mesta. Naše chatovanie sme presmerovali na facebook a po dvoch týždňoch sa stretli na jednej akcii, na ktorej sa organizačne spolupodieľal JEHO ZNÁMY. Stretnutie sme ukončili rovnako ako predošlé. Vzájomné písanie si bolo každým dňom hlbšie a vplyvom času sa mi ON dostával pomaly pod kožu. Na naše tretie rande prišiel za mnou počas víkendovej návštevy mojich rodičov. Svojim zmyslom pre humor a nenásilnou vytrvalosťou si ma získal natoľko, že dnes po vyše dvoch rokoch vzťahu zdieľame spoločné bývanie.

